Le carceri sono invivibili | il grido d’allarme degli avvocati

Razzante* Il degrado in cui versano le carceri italiane ha stimolato nelle settimane scorse alcune ferme prese di posizione da parte di associazioni culturali e di intere categorie di professionisti. Anche l’Ordine degli Avvocati di Milano ha deciso di non tacere. Il suo presidente, Nino La Lumia, ha annunciato nei giorni scorsi il progetto “Aria di umanità ”, per cercare di garantire un ventilatore in ogni cella, come segno concreto di rispetto della dignitĂ della persona anche nei mesi estivi, quando le condizioni ambientali nelle carceri diventano insostenibili. Il direttore dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Carmelo Ferraro, anche come presidente del comitato “Mi’mpegno”, ha aderito alla giornata di digiuno a staffetta promossa da operatori della giustizia contro il sovraffollamento carcerario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le carceri sono invivibili: il grido d’allarme degli avvocati

