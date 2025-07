"Un film già visto". Così i sindacati alla fine dell’audizione in Regione sulla crisi di Peg Perego. Ieri, l’incontro, assente l’azienda, che ha dato forfait per impegni "dopo che la Commissione aveva già rinviato una volta l’appuntamento per andare incontro alle loro esigenze – dicono Adrian Geppert della Fiom-Cgil Brianza e Gloriana Fontana della Fim-Cisl provinciale –. Siamo tornate a chiedere il ritiro dei 95 licenziamenti e un progetto di riconversione industriale, come del resto avevamo fatto a ottobre, ma da allora la direzione non si è fatta più viva con il Pirellone. Non hanno chiesto neppure i sei mesi di cassa integrazione aggiuntivi che permetterebbero di mettere a punto il rilancio, una circostanza che ha stupito la stessa Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’azienda diserta l’audizione: "È ora di giocare a carte scoperte"