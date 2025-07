Lavoro la stella polare del governo Meloni punta su sicurezza e dignità Calderone indica la rotta | Le vite prima dei numeri

In un panorama politico spesso affannato dalla rincorsa ai numeri e alla retorica delle statistiche, il Governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni si distingue per una visione profondamente radicata nella realtĂ e nella dignitĂ delle persone. In queste ore di bilanci e considerazioni, a ribadire con forza questa impostazione è il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone che, in un’intervista a Il Tempo, commentando i recenti dati (incoraggianti) su lavoro, occupazione e sicurezza, e sulla diminuzione degli incidenti nei cantieri, nelle aziende e negli uffici, ha pronunciato parole che sono un vero e proprio manifesto programmatico: «I numeri sono importanti, ma le vite delle persone contano di più». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lavoro, la stella polare del governo Meloni punta su sicurezza e dignitĂ . Calderone indica la rotta: “Le vite prima dei numeri”

In questa notizia si parla di: lavoro - stella - polare - governo

Quattro lavoratori della provincia di Chieti insigniti della "Stella al merito del lavoro" - Il 1° maggio 2025, festa dei Lavoratori, su decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quattro lavoratori della provincia di Chieti insigniti della "Stella al Merito del Lavoro" e del titolo di "Maestro del Lavoro" parteciperanno alla cerimonia di consegna dell’onorificenza della.

Ci sono 8 nuovi Maestri del Lavoro ad Arezzo: ecco chi riceverà la stella al merito - Ecco i lavoratori e le lavoratrici residenti in provincia di Arezzo ai quali giovedì 1° maggio 2025 sarà conferita l’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro”.

“Stella al merito del lavoro”: premiata anche Fortunata Sessa, direttrice dell’ufficio postale di Baronissi - Allori, ieri, 1° Maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, Fortunata Sessa, per la dipendente di Poste Italiane della provincia di Salerno che ha ricevuto la “Stella al merito del lavoro” per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” alla presenza del Prefetto di Salerno.

L’Agosto in Piazza torna a far divertire chi rimane in città durante l’estate. Da venerdì 1 a domenica 31 agosto, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 20.30 alle 23.30 nel cortile del centro anziani Stella Polare di via Buon Gesù si potrà ascoltare musica e Vai su Facebook

Lavoro, la stella polare del governo Meloni punta su sicurezza e dignità . Calderone indica la rotta: Le vite prima dei numeri; Due anni di Governo Meloni, due anni di risultati e traguardi per l’Italia; Sbarra e i metalmeccanici di Bologna: la Cisl ha tradito la sua storia.

Giorgia Meloni, 1.000 giorni (oggi) al governo: «Creati più di 1 milione di posti di lavoro» - «Oggi sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un po' di più, ma sono mille. Segnala msn.com

Meloni rivendica i risultati ottenuti: "In mille giorni creati un milione di posti di lavoro" - Giorgia Meloni tira le somme e continua a tracciare la rotta: "Oggi sono mille giorni che il mio governo è in carica, credo sia il ... Da iltempo.it