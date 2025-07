Lavori sull' A26 chiuso per una notte il tratto tra Baveno e Arona

Ancora una chiusura notturna in arrivo sull'A26, questa volta nel tratto tra Baveno e Arona. A darne comunicazione è Autostrade per l'Italia in una nota stampa, in cui si precisa che, per consentire i lavori di manutenzione delle gallerie, il tratto sarĂ chiuso in direzione Genova dalle 22 di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: tratto - lavori - chiuso - baveno

L'ecomostro di via Tiro a Segno verrĂ recintato, pronti a partire i lavori: un tratto di strada sarĂ chiuso - Ci siamo. L'ecomostro di via Tiro a Segno sarĂ ingabbiato. Con quasi un mese di ritardo, rispetto alla data inizialmente comunicata dagli uffici del Comune, domani e inizieranno i lavori di recinzione dell'edificio, che successivamente dovrebbe essere abbattuto per riqualificare l'intera area.

Settimana di lavori nel tratto veronese dell'autostrada A4: come cambia la viabilità dal 28 aprile - Proseguono gli interventi di manutenzione lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova. La società A4 Holding ha infatti comunicato che, per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione e la riqualificazione di infrastrutture, saranno attivate alcune limitazioni al traffico nei prossimi.

Lavori sulla Complanare Sud di Bari, chiusura notturna per il tratto Zona Industriale-Tangenziale - Sulla D94 Complanare Sud di Bari, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di questa sera, lunedì 28 aprile, fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l'allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione.

BAVENO - Da La Stampa - “Baveno d’incanto”, lo spettacolo delle fontane e la sorpresa dello spettacolo dei droni sul lago. Oltre duemila persone hanno assistito sabato al primo show che si ripeterà ogni sera con tre spettacoli a distanza di pochi minuti uno d Vai su Facebook

Lavori sull'A26, chiuso per una notte il tratto tra Baveno e Arona; Lavori sulla A26, chiude in serata il tratto tra Arona e Gravellona Toce; Lavori sull'A26, chiusi per una notte i tratti Arona-Gravellona e Baveno-Arona.

A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA - ARONA VERSO GENOVA Roma, 18 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri- Segnala msn.com

Tratto della Senese ancora chiuso: "Via ai lavori ... - la Nazione - Tratto della Senese ancora chiuso: "Via ai lavori, riapertura entro giugno" Il ministero risponde all’interrogazione presentata da Fabrizio Rossi ... Si legge su lanazione.it