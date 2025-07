Lavori sulla ciclovia fermi da tempo Sprecacè all’attacco

Era inevitabile che prima o poi qualcuno che siede in Consiglio si accorgesse che il primo tratto della ciclovia del Tesino è in stallo da tempo. Ricordiamo che l'avvio dei lavori risale ai primi giorni di novembre del 2023. "Sarebbe opportuno dare spiegazioni alla cittadinanza sulla paralisi dei lavori per la realizzazione del tratto di ciclovia che collegherà la pista ciclabile del lungomare con il parco ciclistico Calise e i percorsi ciclabili del quartiere Tesino Village – scrive nella nota il consigliere Marco Sprecacè – Un'opera importante per la nostra città, finanziata con 300mila euro dalla Giunta Regionale delle Marche, che poteva essere completata in pochi mesi, ma che invece sembra essere stata dimenticata.

