Lavori in piazza della Pace | due fasi per il ripristino della pavimentazione

Lunedì 21 luglio prenderanno il via i lavori di manutenzione e riqualificazione della pavimentazione di piazza della Pace. L’intervento, programmato in due fasi distinte, si rende necessario per motivi tecnico-costruttivi e ha l’obiettivo di restituire piena funzionalità e sicurezza a uno degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: lavori - piazza - pace - fasi

Sorpresa in piazza Cambiaghi. Il mercato trasloca ancora. Bisogna completare i lavori - Sorpresa da parte di parecchi cittadini che ieri mattina non hanno trovato le bancarelle del mercato in piazza Cambiaghi.

Cabina elettrica al Sodo, attesa la sentenza del Tar: ipotesi sospensione dei lavori. I cittadini tornano in piazza - Firenze, 2 maggio 2025 – È attesa per giovedì 8 maggio 2025 la decisione del Tar della Toscana sul ricorso presentato dall’Osservatorio del Quartiere 5 contro la realizzazione della nuova cabina elettrica di trasformazione del Sodo, a Firenze.

Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori - La Spezia, 12 maggio 2025 – Inaugurata questa mattina dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, la nuova piazza San Domenico di Guzman, alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino.

Taglio del nastro per la fontana restaurata in piazza XX Settembre: torna a splendere uno dei luoghi simbolo della città Fano, 17 luglio 2025 – È stata inaugurata oggi la fontana restaurata in piazza XX Settembre, nel cuore del centro storico di Fano, al termine Vai su Facebook

Lavori in piazza della Pace: due fasi per il ripristino della pavimentazione; San Giovanni. Partono i lavori di riqualificazione in piazza della Pace: intervento in due fasi; San Giovanni, in Piazza della Pace al via i lavori di manutenzione: due fasi per riportare decoro e sicurezza.

San Giovanni, in Piazza della Pace al via i lavori di manutenzione: due fasi per riportare decoro e sicurezza - Partiranno lunedì 21 luglio i lavori di manutenzione e riqualificazione della pavimentazione in piazza della Pace, nel cuore del quartiere Oltrarno. Riporta valdarnopost.it