Lavori al Terminal Trattaroli Si ampliano gli spazi dedicati all’automotive

Sono in fase di esecuzione le opere di urbanizzazione del terminal Trattaroli, in destra Canale Candiano, destinato all’automotive e, in particolare, alla movimentazione delle auto BMW provenienti dalla Germania. Il progetto si sviluppa in due fasi, in modo coerente con la realizzazione del nuovo terminal container. La prima è già in corso e prevede 87mila metri quadrati per 69mila auto, mentre sarà completata nei prossimi anni la seconda fase, che porterà l’area a 130mila metri quadrati per altri 34mila veicoli. Il traffico BMW, avviato nel 2023 con la società ‘Asia’, tra Sapir e il gruppo austriaco Altmann, è un passo fondamentale nell’ampliamento del porto di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

