Laura Pausini annuncia la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

che uscirà anche in versione spagnola e portoghese. Laura Pausini ha annunciato a sorpresa il suo ritorno. Il prossimo 12 settembre uscirà La mia storia tra le dita, disponibile in tre versioni: italiano, spagnolo ( Mi Historia Entre Tus Dedos ) e portoghese ( Quem de nos Dois ). L'annuncio arriva dalle sue pagine social, che svelano la cover e la possibilità di presalvare già da ora il brano, reinterpretazione di un classico del cantautorato italiano di Gianluca Grignani (1994), che verrà pubblicato per Warner Music su tutte le piattaforme digitali.

Gabriele Parpiglia svela i retroscena della doppia cover de La mia storia tra le dita con protagonisti Grignani, Pausini e Bocelli #GabrieleParpiglia #GianlucaGrignani #LauraPausini #MatteoBocelli #LaMiaStoriaTraLeDita Vai su X

Laura Pausini e Gianluca Grignani, scintille social tra i due cantanti Botta e risposta per l'uscita del nuovo singolo della popstar di Faenza, 'La mia storia tra le dita', cover del cantautore milanese Vai su Facebook

Il botta e risposta social tra Laura Pausini e Gianluca Grignani per la cover di “La mia storia tra le dita”: cosa è successo; Laura Pausini canta Grignani e scoppia la polemica: botta e risposta sulla cover di La mia storia tra le dita; Laura Pausini annuncia il nuovo singolo, Gianluca Grignani: Ricordati che la canzone è mia.

Laura Pausini annuncia la cover “La mia storia fra le dita” di Grignani. E suoi social è polemica - L aura Pausini qualche ora fa ha annunciato sui suoi social l’uscita il 12 settembre di un nuovo singolo: La mia storia tra le dita. Riporta iodonna.it

Laura Pausini annuncia il nuovo singolo – cover “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani - cover "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani a settembre 2025. Riporta superguidatv.it