L’assassino di Chiara non è un’ombra venuta da fuori

Anna Vagli Chiara Poggi non era una persona da decifrare. Era trasparente, come la sua vita. Laureata in economia, una relazione stabile, una quotidianità di provincia. Una vittima che, in vittimologia, si definisce a basso rischio. Nella sua esistenza non c'erano varchi. Se il pericolo è entrato, non l'ha fatto con la forza. L'ha fatto con il permesso. Forse ha bussato. Forse ha suonato. O forse era già dentro. Perché la mappa dell'assassino si disegna sempre sul terreno della sua vittima. Se Chiara conosceva chi l'ha uccisa — e tutto lo lascia pensare — siamo davanti a un delitto intimo. Nessuna effrazione.

Omicidio di Chiara e Simone, la bugia dell’assassino al padre: “Mi trasferisco a Volvera, ho trovato lavoro” - Andrea Longo, l'uomo che ha ucciso i vicini di casa Chiara Spatola e Simone Sorrentino per poi suicidarsi, avrebbe raccontato al padre, con cui viveva in Lombardia, che aveva trovato un lavoro a Volvera (Torino) e quindi aveva deciso di trasferirsi.

Garlasco, parlano i genitori di Chiara Poggi: “Nuova indagine non potrà togliere Stasi dal ruolo di assassino” - I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007: "Un po' tutti gli indizi ci portano ad Alberto Stasi.

Garlasco, spunta un “no” di Chiara Poggi come movente per l’assassino. Sempio: “Temevo l’arresto” - La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro c ontro Andrea Sempio, indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

(️ Pierpaolo Lio e Alfio Sciacca) Fin dall’apertura dal primo scatolone, spunta la sorpresa. Anche se poi potrebbe cambiare poco. L’incidente probatorio su alcuni reperti della villetta di via Pascoli dove fu uccisa 18 anni fa Chiara Poggi s’è trasformata subito Vai su Facebook

Garlasco, un cold case senza pace: il punto sulle nuove indagini; Garlasco, il documento sui preti pedofili trovato nella chiavetta di Chiara Poggi: il file abusati550 salvato; Quel dettaglio può riscrivere la storia dell'omicidio. Garlasco, la rivelazione dell'avvocato di Stasi.

