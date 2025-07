L’arte di Gustavo Aceves alla Villa Romana del Casale | la mostra curata da Vincenzo Sanfo tra scultura contemporanea e patrimonio archeologico

Piazza Armerina (EN), luglio 2025 – La straordinaria cornice della Villa Romana del Casale ospita fino al 31 dicembre 2025 una mostra d'arte contemporanea unica nel suo genere, curata da Vincenzo Sanfo, tra i piĂą apprezzati curatori e promotori culturali italiani. Protagonista dell'esposizione è l'artista messicano Gustavo Aceves, giĂ celebre a livello internazionale per le sue monumentali installazioni scultoree, esposte in luoghi simbolici come la Porta di Brandeburgo a Berlino, il Colosseo di Roma e le piazze storiche di Istanbul e Parigi. Un dialogo potente tra mosaici romani e sculture contemporanee.

