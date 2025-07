L' Argentina scende in piazza contro i tagli alla sanità

In Argentina, a Buenos Aires, medici specializzandi e personale amministrativo dell’Ospedale Garrahan, il principale centro pediatrico del Paese, sono scesi in piazza per chiedere aumenti salariali al governo del presidente Javier Milei. In Argentina c'è da tempo un crescente malcontento tra i professionisti della sanità nei confronti dell’amministrazione Milei, che ha attuato drastici tagli alla spesa pubblica nel tentativo di frenare l’inflazione. Il personale ospedaliero denuncia il peggioramento delle condizioni di lavoro e segnala circa 200 dimissioni dovute a stipendi ormai insufficienti a coprire i costi di vita essenziali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Argentina scende in piazza contro i tagli alla sanità

