Un’edizione delle Atp Finals coi fiocchi, quelle che prenderanno il via il 6 novembre a Torino. Con tanto di show di Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Il masterplan del torneo dei migliori è stato presentato dal presidente federale Angelo Binaghi (nella foto), che ha parlato di un evento "ancora piĂą bello" e di quasi 150mila biglietti giĂ venduti, dato in crescita rispetto al 2024. Il numero 1 della Fitp è andato oltre, annunciando che anche nel 2026 Torino sarĂ la capitale del tennis ospitando nuovamente il torneo dei ’maestri’. Ma poi, il presidente a capo del movimento azzurro dal 2001 ha virato sugli aspetti di governance del mondo della racchetta, di fatto aprendo un caso politico e mettendosi in discussione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’annuncio di Binaghi: "Ma se la mia visione della Fitp è un problema, lascio». "Finals a Torino anche nel 2026»

