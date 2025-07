ANGHIARI Torna la settimana dell’ Anghiari Festival da domani a venerdì 25 luglio, aperta alle 18,15 dal concerto da camera in piazza Mameli. Dal 2002, a luglio l’orchestra Sinfonia Smith Square (ex Southbank Sinfonia) di Londra sarĂ di nuovo nel centro della Valtiberina per una settimana di concerti; i giovani talenti selezionati da tutto il mondo suoneranno nelle piazze, nelle chiese e nelle ville tenendo concerti sinfonici, da camera e corali. Quest’anno il Festival si aprirĂ con la sinfonia classica di Prokof’ev ed il concerto per violino e orchestra di Beethoven con Martyn Jackson e Lee Reynolds alla guida della Sinfonia (domani sera alle 21,15 in piazza del Popolo), Eugene Lee dirigerĂ il concerto per clarinetto e orchestra e la Sinfonia Haffner di Mozart, il direttore ospite Paolo Bressan una serata con musiche varie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Anghiari Festival rilancia la musica inglese