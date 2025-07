L' amore sboccia tra i libri la proposta è da Ubik Marco in ginocchio per la fatidica domanda | Mi vuoi sposare?

L'amore è sbocciato tra i libri, e la proposta non poteva che essere da Ubik. Così Marco si è inginocchiato tra gli scaffali, anello in mano, per porre la fatidica domanda alla sua amata Valeria: "Mi vuoi sposare?". È successo nel pomeriggio di ieri, nella libreria di piazza Umberto Giordano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

