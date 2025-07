Lamine Yamal, vestito di scuro, con un'espressione seria e ancora un po' stupito, riceve da Joan Laporta la maglia del FC Barcelona con il numero 10. Ci sono momenti in cui non servono parole, basta un'immagine e quel numero, lo stesso che hanno portato Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Laudrup e Maradona. Un simbolo tatuato nella memoria dei tifosi del Barça che non si eredita facilmente. E mentre tutti i riflettori erano puntati sul suo nuovo status all'interno del club, al polso del prodigio appariva un altro dettaglio degno di attenzione: un Audemars Piguet Royal Oak Chronograph ref. 26715OR, un modello di alta orologeria che non stonerebbe nella collezione di un CEO di portata internazionale, ma che qui assume un significato speciale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lamine Yamal festeggia il numero 10 che porterà sulla maglia con un Audemars Piguet Royal Oak da 75.000 euro