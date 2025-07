L' amichevole è troppo rischiosa | salta Genoa – Kaiserslautern

Salta l’amichevole tra Genoa e la formazione tedesca dei Kaiserslautern, in programma domani, sabato 19 luglio, al centro sportivo Benatti di Moena. La decisione è arrivata nelle scorse ore da parte del Commissariato del Governo: troppo alto il rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Moena, ordine e sicurezza pubblica, salta la partita Genoa - Kaiserslautern - Il provvedimento del Commissariato del Governo è stato adottato perché la tifoseria della squadra tedesca vanta un gemellaggio con la tifoseria dell’Hellas Verona – in ritiro a Folgaria – notoriamente ... Scrive msn.com

