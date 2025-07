L' allarme degli imprenditori | dopo i Giochi rischio paralisi

L'orizzonte temporale è il 2026 quando saranno finite le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e i cantieri del Pnrr dovranno essere chiusi, mentre non si vedono nuovi titoli edilizi per via della paralisi dello Sportello Unico, e quindi nuovi cantieri pronti a partire. In sostanza l'orizzonte che si prospetta tra sei mesi è la completa paralisi del settore. Bisogna tenere conto, infatti, che prima che si apra effettivamente un cantiere passano circa 23 anni di burocrazia, ovvero di processi autorizzativi vari. Ora che le pratiche sono ferme perchè i funzionari del SUE sono terrificati dall'apporre una qualsiasi firma, i cantieri stanno andando in esaurimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

