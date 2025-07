Lago di Como Bellagio | Face Arts | Artisti verso i Collezionisti Arte contemporanea tra innovazione e sperimentazione

Face Arts, il progetto che ha come missione principale quella di scoprire e valorizzare talenti artistici inediti, ritorna con una nuova ed entusiasmante edizione: la XVII. L'obiettivo del progetto è sempre stato quello di dare spazio a coloro che, pur possedendo un talento straordinario, spesso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: face - arts - lago - como

Lago di Como, Bellagio: Face Arts: Artisti verso i Collezionisti. Arte contemporanea tra innovazione e sperimentazione; Lake Como Comic Art Festival, il fumetto d’autore incanta. Da oggi a Villa Erba; Il volto leggero del design al Lake Como Design Festival.

Lago di Como, Bellagio: Face Arts: Artisti verso i Collezionisti. Arte contemporanea tra innovazione e sperimentazione - Face Arts, il progetto che ha come missione principale quella di scoprire e valorizzare talenti artistici inediti, ritorna con una nuova ed entusiasmante edizione: la XVII. Scrive quicomo.it

Lago di Como attrattivo anche d’inverno, a Lariofiere un ... - MSN - Il Lago di Como, con i due capoluoghi lariani Lecco e Como, ha tutte le carte in regola per diventare una meta affascinante anche d’inverno, in un clima più raccolto e autentico, ... Riporta msn.com