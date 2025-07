La vita di Chuck | il trailer italiano ufficiale del film tratto da Stephen King

Dal 18 settembre 2025 al cinema con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor e Mark Hamill È disponibile il trailer italiano ufficiale di "La vita di Chuck", il nuovo film diretto da Mike Flanagan, tratto da un racconto dell'acclamato maestro dell'horror Stephen King. Il film, che unisce il mistero al dramma esistenziale, arriverà nelle sale italiane il 18 settembre 2025 con un cast d'eccezione: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor e Mark Hamill. SCARICA IL TRAILER Sinossi ufficiale di La vita di Chuck. Dalla penna di Stephen King e dalla sensibilità visiva di Mike Flanagan, già regista di successi come Doctor Sleep e Hill House, nasce The Life of Chuck – La vita di Chuck: un film toccante, surreale e profondamente umano.

