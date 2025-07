La talentuosa violinista kazaka Aiman Mussakhajayeva – con il suo violino Stradivari – sarĂ solista in uno dei concerti piĂą attesi del cartellone estivo dell’ Orchestra sinfonica “CittĂ di Grosseto”, in programma oggi alle 21.15 nel chiostro della chiesa di San Francesco con la direzione di Giovanni Pompeo. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op. 35 di PĂ«tr Ciajkovskij e della Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven. I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma, a Grosseto, e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La violinista Mussakhajayev con l’Orchestra Sinfonica