La vertenza St in Regione | Da qui passa il futuro della microelettronica in Italia

Agrate (Monza e Brianza), 18 luglio 2025 – “ Il futuro di St in Italia si difende con trasparenza, impegno pubblico e lotta per un’industria solida e strategica ”. Questa la rotta tracciata dai sindacati per la multinazionale dei semiconduttori, ieri, all’audizione in Regione chiesta da 20 sindaci per entrare nel merito della crisi, presenti anche rappresentati del ministero delle Imprese e dell’Economia. Assenti, invece, i manager. Vertenza chiave dalla quale passa “ il futuro della microelettronica in Italia ”, ripetono i metalmeccanici, uniti nel chiedere ancora una volta “ il ritiro degli esuberi e investimenti sul sito di Agrate ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La vertenza St in Regione: “Da qui passa il futuro della microelettronica in Italia”

