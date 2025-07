la versione di mati di eva milella dinamiche familiari e generazioni a confronto in un divertente romanzo di formazione

La versione di Mati è il romanzo di esordio di Eva Milella, edito Fandango Libri, in cui l’autrice esplora l’intricato mondo delle dinamiche familiari attraverso gli occhi attenti di tre donne: nonna, figlia e nipote. Tre generazioni a confronto che danno vita a un vero e proprio romanzo di formazione volto a indagare temi complessi. La versione di Mati, dinamiche familiari a confronto. Copertina Libro, Fandango Libri Tre donne, tre generazioni a confronto in universo familiare che tiene incollato il lettore sin dalla prima riga del libro. La struttura del testo d’esordio di Eva Milella ha qualcosa di originale: è, senza dubbio, un romanzo di formazione ma durante la lettura sembrano confluire diversi generi, quasi come ci si trovasse a leggere un manoscritto di una serie tv. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

