La tragedia di Erika Ferini Strambi Forse non era sola in quel campo | La sua dolce voce è volata via

di Marianna Vazzana MILANO La donna seria, solitaria, di poche parole, si trasformava quando varcava la soglia di un locale, con in testa già le canzoni da intonare sul palco del karaoke. "In quel momento lasciava anche le stampelle, le bastava uno sgabello vicino. Faticava a camminare ma con la sua voce poteva volare. Amava interpretare Mina e svariati artisti stranieri". Così Erika Ferini Strambi viene dipinta da chi la conosceva. È la donna milanese di 53 anni, che lavorava nell’area risorse umane di Luxottica, trovata senza vita mercoledì pomeriggio, a 10 giorni dalla scomparsa, in un campo di Pantigliate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragedia di Erika Ferini Strambi. Forse non era sola in quel campo: "La sua dolce voce è volata via"

In questa notizia si parla di: erika - ferini - strambi - voce

Erika Ferini Strambi non si presenta in ufficio e scompare nel nulla - I colleghi la aspettavano in ufficio lunedì, ma lei non è mai arrivata sul luogo di lavoro. Sembra essere scomparsa nel nulla Erika Ferini Strambi, 53enne di Milano che non si è presentata in ufficio nella giornata di lunedì 7 luglio.

Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo: era scomparsa il 7 luglio da Milano - Erika Ferini Strambi, 53 anni, era andata al lavoro per l'ultima volta il 3 luglio. Poi il ritrovamento del corpo senza vita dopo quasi dieci giorni in un campo di Pantigliate (Milano), a pochi metri di distanza dalla sua auto.

Erika Ferini Strambi trovata morta a Pantigliate vicino all'auto e a due stampelle, era scomparsa da giorni - Tragico epilogo nella scomparsa di Erika Ferini Strambi: la donna è stata trovata morta in un fosso a Pantigliate, Milano.

Erika Ferini Strambi, 53 anni, era scomparsa da Milano il 7 luglio 2025. Ieri, il 16 luglio, il suo corpo è stato ritrovato in un campo tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, a pochi chilometri dalla città . Il cadavere si trovava a circa 200 metri dalla sua Mini Cooper n Vai su Facebook

La tragedia di Erika Ferini Strambi. Forse non era sola in quel campo: La sua dolce voce è volata via; Erika Ferini Strambi, trovata morta la donna scomparsa nel Milanese: l'auto in un fosso a Pantigliate, il corpo poco distante; Erika trovata morta in un campo, accanto al cadavere le sue stampelle: il giallo dell'auto nel fosso.

Erika Strambi, trovata morta nel Milanese dopo diversi giorni: la serata nel locale e poi la scomparsa - L’ultima volta che è stata vista è stato sabato 5 luglio quando aveva trascorso una serata con alcuni amici in un locale di ... fanpage.it scrive

L'auto in un fosso, le stampelle vicino al corpo: trovata morta Erika Ferini Strambi, la 53enne scomparsa da Milano dieci giorni fa - La tragica notizia arriva da un agricoltore impegnato nelle operazioni di trattamento del granoturco, che questo pomeriggio intorno alle 14. Come scrive informazione.it