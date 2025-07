È ancora terremoto a Napoli: la terra torna a tremare in Campania con una violenta scossa registrata oggi ai Campi Flegrei quando erano le 9.14 del mattino. Ancora non si conosce con esattezza l’intensità , ma quel che è certo è che l’evento bradisismico è stato avvertito a Napoli e in provincia, dalla zona nord a quella est, oltre ai quartieri che fanno parte della zona rossa, generando apprensione e momenti di panico tra la popolazione. Terremoto oggi a Napoli. La scossa principale, avvertita distintamente in gran parte del capoluogo campano e nei comuni flegrei (in particolare Pozzuoli e Bacoli), è stata registrata dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( INGV ) intorno alle ore 09. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La terra torna a tremare a Napoli e nella zona flegrea: forte scossa avvertita dalla gente che, nel panico si è riversata in strada