La tartaruga sposta il concerto

Suona il silenzio all’alba sulla spiaggia del Marano. Per non arrecare disturbo al nido di tartaruga, zona 133, il concerto con la cantautrice Niña non si potrà svolgere in questo tratto di spiaggia. L’evento previsto per il 27 luglio alle 5,30, inserito nella rassegna Albe in controluce, è stato spostato nella zona sud, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino. Il concerto all’alba di La Niña–Carola Moccia, cantautrice e produttrice napoletana fra le più originali della nuova scena musicale italiana, aveva già fatto parlare di sé creando attesa per l’offerta musicale e l’ambientazione in cui la cantante porterà il suo nuovo live, il Furèsta Tour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tartaruga sposta il concerto

In questa notizia si parla di: concerto - tartaruga - spiaggia - sposta

Attesissimo concerto de La Niña a Riccione al sorgere del sole: cambia la spiaggia dell’evento per proteggere il nido di una tartaruga marina; La tartaruga sposta il concerto; Riccione: il concerto de La Niña all'alba si sposta per proteggere il nido di una tartaruga marina.

La tartaruga sposta il concerto - Per non arrecare disturbo al nido di tartaruga, zona 133, il concerto con la cantautrice Niña non si potrà svolgere in questo tratto di spiaggia. Come scrive msn.com

Riccione: il concerto de La Niña all’alba si sposta per proteggere il nido di una tartaruga marina - Il Comune di Riccione annuncia che, in via straordinaria, il concerto de La Niña, previsto per domenica 27 luglio alle ore 5:30 nell’ambito della rassegna ... Segnala chiamamicitta.it