La stazione rinascerà Intervento da sette milioni Il via a settembre 2026

Rispetto agli annunci fatti nel 2023 e nel 2024 la tempistica è slittata di parecchio, ma stavolta sembra proprio che per la riqualificazione della stazione sia questione di mesi. Significa avviare le prime fasi dopo l'estate, procedere con la gara e far partire i lavori – che costeranno 7 milioni di euro, a carico interamente di Rete ferroviaria italiana (Rfi) – nell'autunno 2026. Cifre e tabelle di marcia sono state annunciate dagli stessi tecnici e ingegneri di Rfi in un apposito incontro in municipio con il sindaco Alberto Giovannetti, gli assessori Matteo Marcucci (lavori pubblici) ed Ermanno Sorbo (urbanistica) e il capo gabinetto Gabriele Marchetti.

