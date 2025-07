La startup italiana che rimuove il carbonio per Google e Stripe

Si chiama Limenet e ha appena stipulato un accordo da mezzo milione di euro con il consorzio delle big tech Frontier: come funziona la pratica del pre-acquisto.

Jet Hr, cresce la startup italiana che rivoluzione la gestione delle risorse umane - In due anni ha raccolto oltre 41 milioni e 770 aziende clienti. Ed entro i prossimi 18 mesi punta a raddoppiare gli oltre 100 dipendenti

Deepfake, la startup italiana che smaschera i video creati con l’intelligenza artificiale - L’intelligenza artificiale generativa è sempre più a portata di mano nel mondo di oggi. Bastano pochi click per creare dei contenuti video verosimili ma artificiali.

Creare un'intelligenza artificiale che impara dal mondo reale. C'è un progetto in Europa e lo guida una startup italiana - Si chiama Dvps, acronimo che sta per "Diversibus viis plurima solvo" e, grazie al contributo di settanta ricercatori europei, punta a creare un'intelligenza artificiale in grado di imparare dall'interazione con il mondo reale

Startup lombarde, motore green dell’innovazione italiana: il report di Cariplo Factory - Dal clima alla salute femminile, passando per economia circolare e intelligenza artificiale: 34 startup lombarde guidate da giovani imprenditori innovano per un futuro sostenibile ... Si legge su corriere.it