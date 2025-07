Tappa ascolana, ieri, per il generale Roberto Vannacci. Il vicesegretario della Lega ed eurodeputato, infatti, ha presenziato all’inaugurazione della sede elettorale del consigliere regionale uscente Andrea Maria Antonini, in via Del Duca, e ha lanciato stoccate sia a Matteo Ricci, candidato governatore del centrosinistra, che a Monica Acciarri, da poco passata proprio dalla Lega a Forza Italia. "La partita delle Regionali sarĂ importantissima – ha spiegato Vannacci –. Anche perchĂ© dall’altra parte c’è chi vota contro gli interessi degli italiani e dei marchigiani. Pensate, giusto per fare un esempio, che i nostri avversari hanno votato contro le iniziative proposte, a Bruxelles, per fermare l’ immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida di Antonini. Il saluto di Vannacci, stoccate ad Acciarri