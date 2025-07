La sfida di 60 coppie E oggi il bis

Beach volley, show ai Bagni Cafè Arzilla con 60 coppie iscritte. Un successo l’evento targato Sportland, Nuova Beachouse e Bva. Ora lo spettacolo si sposta in Sassonia. Nemmeno la minaccia del maltempo e la concomitante finale di Sinner ha fermato la voglia di beach volley con Asd Sportland, Nuova Beachouse e Beach Volley Addiction, capaci di portare tra sabato e domenica ben 60 coppie ai Bagni Cafè Arzilla per i tornei 2x2 maschile e femminile. Gli eventi hanno regalato il solito grande spettacolo con big locali di pallavolo e beach volley. A dominare il torneo maschile sono stati Roberto Conci e Alessandro Bellucci, rispettivamente pallavolisti di Riccione in serie B e San DonĂ in serie A3 che in finale hanno superato per 2-0 il senigalliese Nicola Mancini e l’anconetano Giovanni Freddi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sfida di 60 coppie. E oggi il bis

