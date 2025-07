La serata di karaoke e l’incontro | qualcuno era con Erika mentre moriva? Tutti i punti oscuri di un mistero

Pantigliate (Milano) – La Mini abbandonata in un fosso, come se avesse avuto un incidente ma senza airbag “scoppiati” a dar conto di un urto violento. Il cadavere di Erika Ferini Strambi a circa 200 metri di distanza. Ed è proprio la distanza tra il luogo in cui è stata avvistata l’auto nel primo pomeriggio di mercoledì e quello in cui giaceva il corpo della cinquantatreenne milanese uno dei punti dell’indagine che fanno ipotizzare agli investigatori che ci sia qualcosa di sospetto nella morte della donna, che lavorava nell’area risorse umane di Luxottica. Qualcosa che fa pensare che qualcuno possa aver fatto del male a Erika. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La serata di karaoke e l’incontro: qualcuno era con Erika mentre moriva? Tutti i punti oscuri di un mistero

Le ultime ore di Erika Ferini, trovata morta a Pantigliate: la serata in un locale, il viaggio in auto, poi il nulla - Pantigliate (Milano), 17 luglio 2025 – Sabato 5 luglio Erika Ferini Strambi aveva trascorso la serata con alcuni amici in un locale d i Segrate.

Erika Strambi, trovata morta nel Milanese dopo diversi giorni: la serata nel locale e poi la scomparsa - È stata trovata morta la 53enne Erika Ferini Strambi a Pantigliate (Milano). L'ultima volta che è stata vista è stato sabato 5 luglio quando aveva trascorso una serata con alcuni amici in un locale di Segrate.

Le ultime ore di Erika Ferini, trovata morta a Pantigliate: la serata al karaoke, il viaggio in auto, poi il nulla

