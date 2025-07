La Schlein scarica Sala

Quello di Giuseppe Conte è un vero j'accuse contro la filosofia di Giuseppe Sala. "In una città - sentenzia - devi immaginare uno sviluppo urbanistico che vada incontro ai problemi di tutti. Non puoi svenderla al Qatar o ai milionari. Oggi chi si può permettere di vivere a Milano con i costi che ha? Devi preservare anche l'identità di una città e non solo mettere in piedi un cantiere da due miliardi a Porta Nuova, il più grande d'Europa". Ed ancora: "La politica non è mettersi al servizio di una parte, di un immobiliarista, di un palazzinaro, deve mediare gli interessi di tutti. In questo ha sbagliato Sala. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Schlein scarica Sala

In questa notizia si parla di: sala - schlein - scarica - giuseppe

Fischi per il sindaco Sala alla contromanifestazione di Landini ed Elly Schlein - È stato accolto da fischi e contestazioni il messaggio del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, letto dal palco della manifestazione 'Milano città aperta: nessuno spazio per l’odio', in corso in piazza San Babila, contro il Remigration Summit.

Il terzo mandato spacca il Pd: "Zaia sì e Beppe Sala no?". La contromossa di Schlein è sulla legge elettorale - Il terzo mandato è il Sala nella ferita. Brucia come Beppe, il sindaco di Milano, e apre la questione Pd: i governatori sì e i nostri sindaci no? Cosa accade se passa.

Serviva Orban per ricompattare il campo largo. Calenda e Schlein rubano la scena a Sala - «Orgoglio». È la parola d'ordine del “Budapest Pride”, la manifestazione, che sta facendo discutere mezza Europa, perché ritenuta “illegale” da Viktor Orban.

La Schlein scarica Sala; Schlein scarica Sala. Solo una telefonata di rito. Difeso da Crosetto e dai riformisti Pd, ma inseguito da pm e Conte; Solidarietà e vicinanza. Schlein chiama Sala in mezzo alla bufera.

Schlein "scarica" Sala. Solo una telefonata di rito. Difeso da Crosetto e dai riformisti Pd, ma inseguito da pm e Conte - L'assedio al sindaco di Milano continua, il suo assessore Tancredi pronto a dimettersi. Scrive ilfoglio.it

Schlein telefona a Sala: “Vicinanza e solidarietà” - Elly Schlein ha telefonato al sindaco di Milano, Beppe Sala, per esprimergli la sua solidarietà e vicinanza. Riporta informazione.it