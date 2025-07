La Scandone Avellino saluta e ringrazia il coach Nino Sanfilippo

La Scandone Avellino Basket comunica ufficialmente la conclusione del rapporto con Coach Nino Sanfilippo, al termine di due stagioni intense, appassionanti e ricche di soddisfazioni. La societĂ desidera ringraziare sinceramente l’allenatore per il lavoro svolto durante il periodo alla guida. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scandone Avellino, ultima sfida casalinga prima dei play-off - Con la vittoria di Matera, la Scandone Avellino ha centrato l'obiettivo prefissato: la qualificazione ai play-off.

Scandone Avellino da applausi: superata Reggio Calabria all'overtime - La Scandone Avellino chiude i play In con una grandissima vittoria e sconfigge al Del Mauro la Viola Reggio Calabria con il punteggio di 80-75 dopo un over time.

“Servirà un’altra prestazione di alto livello”: la Scandone Avellino prepara Gara 2 contro Angri - Alla vigilia di Gara 2 dei play-off di Serie C Gold tra la Scandone Avellino e la Pallacanestro Angri, l’assistant coach irpino Fabio Iannicelli ha offerto un’analisi lucida della posta in palio e della prestazione fornita in Gara 1.

La Scandone Avellino saluta coach Nino Sanfilippo - Termina dopo due stagioni l'avventura di coach Nino Sanfilippo sulla panchina della Scandone Avellino. msn.com scrive

Bianco è super, la Scandone vola - Il Mattino - Nel primo quarto gli irpini soffrono, ma dopo aver preso le misure la compagine ... Lo riporta ilmattino.it