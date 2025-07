La rivoluzione azzurra delle ragazze È un’impresa non una sorpresa E adesso il modello siamo noi

Martedì sera, contro l’Inghilterra che ha vinto ai rigori contro la Svezia, le azzurre del calcio cercheranno un posto nella finale degli Europei. Sara Gama, ex capitano azzurro, oggi commentatrice per la Rai: battere la Norvegia è stata un’impresa o potevamo aspettarcelo? "Entrambe le cose, una non esclude l’altra. È un’impresa con la I maiuscola tornare in semifinale dopo 28 anni, ma allora il contesto era diverso perché la competizione era a otto squadre, questa è tutt’altra cosa. Però sapevamo che questo gruppo vale e ha le qualità per fare bene. Poi le cose bisogna farle, ricordandosi da dove siamo partiti, non è affatto un percorso scontato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

