La Puglia sul palco A Castrocaro il festival che unisce le tradizioni

Una nuova proposta va ad arricchire il cartellone estivo degli eventi a Castrocaro. Venerdì la cittadina termale ospiterà la prima edizione del 'Festival della Musica Popolare – Tradizioni in Festa', un viaggio tra suoni, danze e sapori per celebrare il folklore italiano. Il patrimonio di tradizioni e usanze popolari romagnole verrà messo in dialogo con quello di altre culture: protagonista del debutto della manifestazione sarà la Puglia, rappresentata dall'energia travolgente della pizzica. La pista di pattinaggio di viale Marconi si animerà grazie a una serata dedicata a musica, danza, gastronomia e artigianato locale.

