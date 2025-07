La prefettura conferma le zone rosse nei fine settimana estivi

L'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha confermato le regole delle "zone rosse" nei punti considerati più sensibili tra Venezia, Chioggia e Jesolo. Il prefetto Darco Pellos ne ha discusso con i sindaci, soprattutto in relazione agli eventi più grossi e, in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Rischio alluvioni flash, mappa delle zone rosse. La Toscana è fragile - Firenze, 7 maggio 2025 – Il giallo, l’ arancione e il rosso regnano sovrani. Non è un quadro dipinto da un impressionista, ma la mappa della Toscana secondo l’indice di propensione ai alle inondazioni improvvise (“flash flood”), dal rischio moderato a molto elevato.

Il questore Sbordone: "Le zone rosse utili per mantenere l’attenzione alta" - Le zone rosse "sono state e sono importanti perché, in qualche modo, costringono tutte le forze di polizia ad essere più attente, in quanto c’è un’ordinanza da far rispettare".

Prorogate le "zone rosse" in stazione Porta Nuova e piazza Pradaval fino alla fine di agosto - È stata disposta la proroga dell'ordinanza prefettizia che istituisce le cosiddette "zone rosse" nelle aree urbane più sensibili di Verona, ovvero la stazione di Porta Nuova, piazzale XXV Aprile e piazza Pradaval, dal 1° maggio al 31 agosto 2025.

Emergenza incendi a Ortona - Il Sindaco Angelo Di Nardo conferma che ora la situazione è sotto controllo. Vai su Facebook

Zone rosse, si va avanti: confermato il controllo - L'Eco di Bergamo - Terminati i primi tre mesi, anche per i prossimi tre, e dunque per tutta l’estate, alcune aree della città continueranno a essere a «vigilanza ... Scrive ecodibergamo.it

Castellammare, controlli interforze nel primo weekend di luglio: 96 identificati e due ordini di allontanamento - Proseguono le attività nel quadro del progetto “Zone Rosse” ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com