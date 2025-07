La periferia di Roma nord senza fogne e acqua Lavori per portare servizi a 80mila persone

Un’attesa durata oltre settant’anni e che a breve finirĂ . A Borgo Sant’Isidoro, via della Tenuta Piccirilli e via Tiberina arrivano acqua potabile e fogne. Servizi che consentiranno alle circa seimila persone che abitano quella periferia all’estremo di Roma nord di uscire da una situazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Spari all'alba a Vitinia, periferia di Roma. Ferito gravemente un buttafuori - AGI - Colpi di pistola e un uomo gravemente ferito: è quanto accaduto questa mattina intorno alle 6:30 in via Ostiense, all'altezza di Vitinia, alla periferia sud della Capitale.

Tra Roma e Fiumicino la periferia si ribella contro le strade insicure - Fiumicino, 17 maggio 2025- Un folto gruppo di cittadini, con la presenza significativa del Sindaco di Anguillara e del Vicesindaco di Fiumicino, della Protezione Civile di Castel di Guido e di tanti parenti e vittime degli incidenti stradali, si è riunito per manifestare contro le strade insicure della capitale prendendo ad esempio una delle più disastrate, come Via del Casale di Sant’Angelo, arteria di 19 chilometri.

