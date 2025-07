La nuova clausola di WeTransfer che ha spaventato gli utenti | i file per addestrare l'intelligenza artificiale

Sempre più aziende sfruttano i dati degli utenti per alimentare l’intelligenza artificiale, spesso senza un consenso esplicito, sollevando dubbi su copyright, privacy e rischi per chi lavora nei settori creativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

WeTransfer ci ripensa, clausola AI cancellata - WETransfer aggiorna (di nuovo) i suoi Termini di Servizio dopo le polemiche: rimossa la clausola sull’uso dei contenuti per addestrare l’IA. Da key4biz.it