‘La Notte Magica’ torna domani in piazza Unità d’Italia a Borgo Tossignano. Musica, animazioni e spettacoli fino a tarda ora per un evento, organizzato dalla Pro Loco insieme all’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini, che negli ultimi anni ha riscosso sempre più consensi. Si parte alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico dove gustare i piatti tipici della zona e tante prelibatezze. Uno su tutti: i richiestissimi tagliolini alla ‘Notte Magica’. Dalle 20.30, invece, il via agli spettacoli e all’intrattenimento. Prima lo show ‘Same but different’ del ‘Duo Quisas’ poi il concerto della ‘Shotgun Blues Band’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Notte magica. Musica e piatti tipici. I gessi sotto le stelle