La morte nel cielo della leggenda | Felix Baumgartner si schianta nella piscina di un hotel

Felix Baumgartner, il base jumper austriaco che aveva fatto della sfida ai limiti umani la sua firma, è morto oggi a 56 anni dopo un drammatico incidente con il parapendio a motore. Era il primo uomo ad aver superato la velocitĂ del suono in caduta libera. Questa volta, però, la sfida si è trasformata in tragedia sulla costa marchigiana. Tragedia nel cielo delle Marche. L’impatto è avvenuto attorno alle 16: l’atleta ha perso il controllo del velivolo, precipitato sul bordo della piscina di una struttura ricettiva a Porto Sant’Elpidio, colpendo una giovane donna rimasta ferita ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La morte nel cielo della leggenda: Felix Baumgartner si schianta nella piscina di un hotel

