La miopia di Bruxelles | tassare troppo colpirà sia il Pil sia i gettiti

La Commissione spera di trovare risorse mettendo altre imposte su fumo e imprese L’aumento farĂ calare entrate e giro d’affari. Prove generali per toccare il portafogli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La miopia di Bruxelles: tassare troppo colpirĂ sia il Pil sia i gettiti

In questa notizia si parla di: miopia - bruxelles - tassare - troppo

La miopia di Bruxelles: tassare troppo colpirĂ sia il Pil sia i gettiti.

Miopia: mosse immediate per salvare i tuoi occhi (prima che sia troppo ... - Secondo quanto messo in evidenza dai ricercatori, il rischio di miopia aumenta significativamente tra 1 e 4 ore di utilizzo degli schermi, e poi in modo più graduale. Da msn.com