La lista di paesi in cui Trump vuole deportare i migranti C’è il Sud Sudan

Il presidente americano, Donald Trump, invece di accontentarsi di una sola nazione da usare come deposito per migranti indesiderati, è riusci.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - A febbraio sull'account X di papa Leone XVI erano stati ricondivisi alcuni articoli critici nei confronti del piano sui migranti di Donald Trump.

"Si sbaglia". Quando il nuovo Papa criticò Vance: Leone XIV e la sua opposizione alla linea di Trump, soprattutto sui migranti - Papa Leone XIV ha già tracciato una linea netta tra la sua visione della Chiesa e alcune delle correnti politiche dominanti, in particolare negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti spingono altri paesi africani ad accettare i migranti deportati. Cinque paesi i cui leader hanno avuto colloqui con Trump alla Casa Bianca hanno ricevuto una proposta degli Stati Uniti per accettare i deportati, mostra un documento. Vai su X

Il vertice fra Trump e i leader dei cinque Paesi africani Gabon, Guinea Bissau, Liberia, Mauritania e Senegal ha fatto parlare di sé soprattutto per la sortita del tycoon con il suo omologo liberiano. Ma gli Usa stanno dispiegando una strategia tutt'altro che passiv

