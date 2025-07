La kiss cam al concerto dei Coldplay smaschera un presunto tradimento | il video diventa virale

Momento di imbarazzo al concerto dei Coldplay a Boston. Ad un certo punto la kiss cam ha inquadrato una coppia tra il pubblico, con i due che si sono immediatamente nascosti, fortemente imbarazzati. Si tratta di Andy Byron, CEO di Astronomer, azienda di software valutata oltre un miliardo di dollari, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa societĂ . Chris Martin, leader dei Coldplay, ha subito ironizzato: “Guardate questi due. o hanno una relazione o sono solo timidi”. Si tratterebbe di un presunto tradimento, visto che entrambi sono giĂ sposati, secondo quanto riporta la stampa americana. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La kiss cam al concerto dei Coldplay smaschera un presunto tradimento: il video diventa virale

Kiss cam al concerto dei Coldplay, beccato il tradimento in diretta del Ceo di Astronomer con la collega: come ha reagito la moglie – Il video - Le braccia intrecciate una all’altra, in un tenero abbraccio. Poi l’imbarazzo e il terrore assalgono la coppia: lei si gira, visibilmente arrossita, mentre lui si getta a terra per sfuggire alle telecamere.

Coldplay e la kiss cam del caos: CEO beccato con la collega, la rete esplode (VIDEO) - Un momento di intrattenimento si trasforma in caos social e aziendale. Durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston, la tradizionale kiss cam si è trasformata in un vero e proprio terremoto mediatico.

La kiss cam al concerto dei Coldplay svela un presunto tradimento: il video è virale - Durante un concerto dei Coldplay, la kiss cam inquadra una coppia che si nasconde immediatamente. Si tratta di Andy Byron, CEO di Astronomer, azienda di software valutata oltre un miliardo di dollari, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa società .

Kiss cam inquadra presunto tradimento al concerto dei Coldplay: le false scuse del Ceo Astronomer - Sui social, dove è esploso il “ColdplayGate”, circolano almeno due versioni di presunte scuse che l’ad avrebbe inviato alla famiglia e ai dipendenti dopo ... Scrive repubblica.it

L'imbarazzo di Chris Martin al concerto dei Coldplay che ha smascherato un tradimento: «Spero che non abbiamo fatto qualcosa di male…» - Andy Byron e Kristin Cabot, entrambi sposati, finiscono abbracciati sui maxischermi del live e vengono colti dal panico: lei arrossisce e si copre il volto, lui si nasconde dietro una transenna. Come scrive vanityfair.it