La Juventus sfida Inter e Milan | tripla contropartita per Leoni | CMIT

Si infiamma la corsa per il gioiello del Parma, corteggiato sul mercato dalle big di Serie A: la Juve fa sul serio per il giovane difensore La Juventus non ha mai mollato la pista che porta a Giovanni Leoni e presto potrebbe rilanciare nella corsa all’ambitissimo difensore corteggiato da vicino anche da Inter e Milan. Giovanni Leoni (LaPresse) – Calciomercato.it Igor Tudor in attesa del pieno recupero di Bremer e Cabal ha bisogno di un nuovo tassello per completare il reparto arretrato, con il gioiello classe 2006 che rimane tra i primi nomi della lista del Dg bianconero Comolli per accontentare l’allenatore croato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juventus sfida Inter e Milan: tripla contropartita per Leoni | CM.IT

In questa notizia si parla di: juventus - inter - milan - leoni

Juventus Women, ufficiale: cambia l’orario della sfida contro l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco il motivo - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, cambia l’orario della sfida contro l’Inter: ufficiale la decisione.

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

Anche la #Juventus vuole #Leoni, sfida a #Inter e #Milan. Il 18enne del #Parma è seguito da tutte le big, perché è il prototipo del difensore moderno. Alto, forte fisicamente, italiano e giovanissimo, oltre a scalare tre categorie in poco più di sei mesi: dal # Vai su X

Tutti vogliono Giovanni Leoni: ma la Juventus prova a giocare d'anticipo ? Sul difensore classe 2006 oltre ai bianconeri ci sono anche Milan e Inter La Vecchia Signora sta però provando a superare la concorrenza provando a blindare sin da subito il tale Vai su Facebook

Juventus, Tudor vuole Leoni: si studia l'assalto al difensore; Milan-Leoni, perché si può: Colombo nell'offerta e fattore Allegri per battere Juve e Inter; Leoni tra Juve e derby. Allegri lo promuove, l'Inter è sicura: prima 35 milioni per Bisseck.

La Juventus sfida Inter e Milan: tripla contropartita per Leoni | CM.IT - Le grandi d'Italia si sfidano per Giovanni Leoni: la Juve fa sul serio per il gioiello del Parma, che piace anche a Inter e Milan ... Segnala calciomercato.it

Erano nel mirino del Milan, la Juventus li scippa entrambi: arriva la doccia gelata - La dirigenza bianconera ha messo la freccia e può scippare due pallini che da tempo sono nella lista di Igli Tare. spaziomilan.it scrive