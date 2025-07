La fuga BlaBlaCar e gli 800 euro | i punti oscuri dietro l' evasione di Andrea Cavallari

La fuga d i Andrea Cavallari è finita a Lloret de Mar, iconica località turistica della Costa Brava a circa 75 km a nord di Barcellona. È formalmente evaso il 3 luglio, giorno in cui ha avuto il permesso di uscire dal carcere della Dozza di Bologna per discutere la tesi in Scienze Giuridiche senza mai farvi ritorno. Era atteso alle 18 ai cancelli della casa circondariale e quando gli agenti non l'hanno visto rientrare hanno lanciato subito l'allarme. Ma il 26enne, condannato a oltre 11 anni di carcere per la strage di Corinaldo, a quell'ora era probabilmente già arrivato a Milano, prima tappa del suo viaggio verso la Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La fuga, BlaBlaCar e gli 800 euro: i punti oscuri dietro l'evasione di Andrea Cavallari

