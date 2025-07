La dolce attesa di Fabio Fulco e Veronica Papa

Fabio Fulco annuncia la dolce attesa della moglie Veronica Papa, pronta a diventare genitori per la seconda volta.

Fabio Fulco papà a 50 anni: «Mi ero rassegnato, ma sposerò Veronica. La differenza d'età non conta»; Fabio Fulco diventa papà: come la sua celebre ex, anche lei in dolce attesa; Fabio Fulco papà grazie alla nuova fidanzata (25 anni più giovane). E rivela: Ho rischiato la vita in un incidente.

Fabio Fulco sarà papà per la seconda volta, la moglie Veronica Papa è in dolce attesa: “La vita ci ha sorriso di nuovo” - L’attore Fabio Fulco ha condiviso con i suoi fan una notizia speciale: lui e sua moglie, Veronica Papa, stanno aspettando il loro secondo figlio. Scrive controcopertina.com

Fabio Fulco di nuovo papà, Veronica Papa incinta del secondo figlio - Fabio Fulco di nuovo papà a 54 anni: la moglie Veronica Papa è incinta del secondo figlio dopo Agnes. Segnala dilei.it