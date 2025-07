La direzione del Pd Documento del vertice discusso e congelato Bugetti | Ognuno rifletta

Un documento da utilizzare come riferimento per il confronto prossimo (l’assemblea) ma di fatto congelato. Il ritorno di Ilaria Bugetti sulla scena del suo partito. La non belligeranza nuovamente sancita tra vertice (Schlein) e le altre componenti (riformisti di Biffoni e il gruppo dei Bugettiani). Sono questi i tre scenari che hanno caratterizzato l’ultima riunione della Direzione di mercoledì sera al circolo di Vergaio (è finita alle due di notte). Molta partecipazione e confronto vibrante (presenti 70 membri effettivi, pari all’80% del totale, 87, oltre a segretari dei circoli Pd, membri di diritto e invitati). 🔗 Leggi su Lanazione.it

