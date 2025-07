La delegazione in Irlanda per i 21 anni del gemellaggio

Nei giorni scorsi il sindaco Noemi Tartabini, accompagnata dal presidente del consiglio comunale Catia Mei, dall’assessore Salvatore Palmiero e dal consigliere Mara Barbaresi, ha guidato la delegazione potentina in visita a Templemore. L’occasione è stata la celebrazione dei ventuno anni dalla sottoscrizione del gemellaggio tra Potenza Picena e la città irlandese. L’accoglienza ufficiale è avvenuta all’interno del municipio di Templemore, dove il sindaco Tartabini ha firmato il rinnovo del patto di gemellaggio insieme al presidente del comitato Tom Mc Grath e a Bernard Pozzoli, sindaco di Premilhat (altra cittadina, stavolta francese, con cui Templemore è gemellata). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La delegazione in Irlanda per i 21 anni del gemellaggio

