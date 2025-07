La coppia beccata al concerto dei Coldplay cosa è successo dopo la scoperta choc

Il caso esploso al concerto dei Coldplay continua a dominare le cronache internazionali, trasformandosi in qualcosa di molto più complesso di un semplice momento virale. La vicenda, partita con la proiezione su una kiss cam di due spettatori apparentemente innamorati, si è trasformata in una vera e propria bufera che travolge non solo due persone ma anche una famiglia, un’azienda e una reputazione costruita negli anni. Al centro del ciclone, quella che sembrava una fugace inquadratura romantica si è rivelata l’inizio di una crisi matrimoniale dagli esiti potenzialmente devastanti. L’immagine di Andy Byron e Kristin Cabot abbracciati mentre ignorano la telecamera e si scambiano sorrisi complici è diventata virale in poche ore, ma a preoccupare ora non è più tanto il flirt quanto le sue conseguenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: concerto - coldplay - coppia - beccata

Il concerto dei coldplay ieri ha lasciato tutti senza parole per motivi inaspettati - incidenti virali durante i concerti: il caso di Coldplay. Le esibizioni dal vivo dei gruppi musicali più celebri sono spesso caratterizzate da momenti memorabili e coinvolgenti, capaci di generare grande entusiasmo tra il pubblico.

Gli Speed of sound a Carini: concerto della tribute band dei Coldplay al parco cittadino - Rock sotto le stelle con il ritorno, dopo tanti anni, degli Speed Of Sound a Carini. La Coldplay tribute band il 24 maggio si esibirà al parco cittadino per rivivere insieme le emozioni degli iconici brani dei Coldplay.

Piano City, a Linate omaggio ai Coldplay con Luis Di Gennaro in concerto - Questo venerdì 23 maggio l'aeroporto getito da Sea ospita alle ore 12 lo spettacolodel pianista a ingresso gratuito nell’area Partenze, check-in numero 9

New Podcast! "Episodio 840 La coppia di amanti "beccata" al concerto dei Coldplay!" on @Spreaker #amanti #amore #andybyron #astronomer #attualita #chrismartin #coldplay #coldplaymassachusetts #coppie #corna #grandefratello #kristincabot #privacy Vai su X

Durante il concerto dei Coldplay tenutosi a Boston, una coppia è stata beccata mentre sognante assisteva alla performance della band. Una volta resisi conto di essere ripresi, però, i due danno immediatamente le spalle alla telecamera, come se non volesser Vai su Facebook

Andy Byron e Kristin Cabot: chi è la coppia beccata al concerto dei Coldplay; Coppia viene beccata al concerto dei Coldplay e si nasconde: il video della reazione diventa virale; Imbarazzo al concerto dei Coldplay: la coppia che non doveva essere inquadrata viene beccata.

Chris Martin: “Siete una coppia ufficiale?”, la battuta al concerto dopo aver innescato lo scandalo di Andy e Kristin - Dopo che il tentativo di nascondersi di una coppia inquadrata dalla KissCam al concerto dei Coldplay è diventata virale, Chris Martin ha scherzato con ... Secondo fanpage.it

Coppia viene beccata al concerto dei Coldplay e si nasconde: il video della reazione diventa virale - Durante il concerto dei Coldplay tenutosi a Boston, una coppia è stata beccata mentre sognante assisteva alla performance della band ... Da msn.com