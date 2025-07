La Civitanovese guarda al futuro Il patron Profili pensa all’Eccellenza

In attesa di un probabile incontro tra il patron rossoblù Mauro Profili e il sindaco Fabrizio Ciarapica, il discorso tecnico dovrebbe essere portato avanti. Il presente e il futuro rossoblù sono avvolti in un mare di dubbi dopo l’annuncio choc dato dallo stesso Profili nel comunicato diramato nella serata di mercoledì. "Consegno al sindaco la squadra e la società , con preghiera di ricercare e trovare quel soggetto o quei soggetti che abbiano l’effettiva intenzione di entrare nella Civitanovese Calcio ", le parole usate dall’attuale presidente del club rivierasco nella nota di mercoledì. Ebbene, a questa affermazione dovrebbe seguire una richiesta formale, da parte dello stesso Profili, di incontrare il primo cittadino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Civitanovese guarda al futuro. Il patron Profili pensa all’Eccellenza

La Civitanovese guarda al futuro. Il patron Profili pensa all'Eccellenza

