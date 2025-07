La città della musica. Le stelle di Umbria Jazz. Sorpresa a mezzanotte.

C’è anche una sorpresa di mezzanotte a impreziosire il cartellone stellare che Umbria Jazz offre oggi ai suoi appassionati. Il week-end finale prende infatti il via con una giornata ricca di iniziative e concerti, in una città in festa con il minimetrò in funzione fino alle 1.45 e con le vetrine creative, i menù ispirati al jazz, lo shopping sotto le stelle e le performance itineranti grazie al progetto di Confcommercio. A mezzanotte, la sorpresa: l’esibizione dei Funk Off sul palco di piazza IV Novembre avrà infatti come ospite una guest star d’eccezione, la Champions della Sir Perugia Volley. 🔗 Leggi su Lanazione.it

